С Лолитой случилась новая напасть

На бедного Игната все шишки валятся. Лолита узнала справедливость этой народной мудрости

В Live Арене проходит церемония вручения музыкальной премии "Виктория". Среди гостей церемонии – Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Анита Цой, Алсу, Хабиб, Алена Кравец.

Но самый необычный образ был у Лолиты. На красной дорожке она появилась в маске. Певица сразу сказала, что ничем не больна, пластику не делала. Просто накануне она удалила зуб мудрости. И щека поэтому опухла. Это очень не вовремя, ведь певице надо было блистать на премии.

Напомним, в конце прошлого года флюс был и у Филиппа Киркорова. Он даже на сцену выходил в балаклаве, потому что щека выглядела жутко. И возмущался слухами, что-де сделал пластику.

Что же касается Лолиты, то она пока еще остается в опале. Это последствия "почти голой" вечеринки, которая состоялась в конце прошлого года. В эфиры и на сцену ее пока, увы, не вернули. Но в июне она станет ведущей Премии МУЗ-ТВ.