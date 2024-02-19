Кто покрывает Ивлееву: заявлено о властной "крыше" ведущей

Блондинка выпутается из скандала

Голый вертеп, который в конце прошлого года устроила блогер Анастасия Ивлеева, обсуждают до сих пор. Многие не могут понять, как в голову телеведущей пришла мысль организовывать подобное сомнительное мероприятие в тяжелой ситуации, сложившейся в стране. Однако некоторые считают, что даже это сойдет ей с рук. Своим мнением поделился звездный критик Сергей Соседов.



В первую очередь, эксперт по светской тусовке обратил внимание, что череда извинений, захлестнувших социальные сети после того, как вечеринку осудили на самом высоком уровне, являются абсолютно не искренними. Соседов подчеркнул, что единственный интерес кающихся заключается в том, чтобы сохранить привычный уровень дохода, а вот моральная сторона произошедшего никого не интересует.



Что касается главной героини позорного скандала – Насти Ивлеевой, по мнению Соседова, у нее серьезных проблем в итоге не будет. Критик напомнил, что блогер имеет большое влияние на публику, обладает огромной армией фанатов и подписчиков. Кроме того, по словам Сергея, у Анастасии есть некие влиятельные покровители, которые не оставят девушку в беде.

"У нее полно подписчиков, у нее деньги, у нее связи, и, я думаю, какая-то крыша наверху", – сказал критик.

Тем временем, поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров пытается заслужить прощение за участие в вертепе. Его недавняя поездка в Донбасс вызвала широкий резонанс.

