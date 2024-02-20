Рецепт сочного стрит-фрай из курицы: ананасы и перец добавят пикантность

Быстрое блюдо, которое порадует любителей азиатской кухни

Стрит-фрай — жареное на сильном огне мясо, которое пользуется особенной популярностью в Азии. Однако, чтобы попробовать это блюдо, не нужно никуда ехать. Предлагаем приготовить лакомство на домашней кухне. Для этого вам потребуется не больше 20 минут.

Ингредиенты:

Филе курицы – 800 гр.

Перец сладкий – 2 шт.

Мелко нарезанный имбирь – 2 ст.л.

Ананас консервированный – 200 гр.

Уксус яблочный – 2 ст.л.

Соевый соус – 5 ст.л.

Сахар – 1 ст.л.

Крахмал кукурузный – 1 ч.л.

Приготовление:

Куриное филе следует нарезать на полоски толщиной примерно один сантиметр. Таким же образом нашинкуйте сладкий перец. Жидкость от ананасов слейте и нарежьте небольшими кубиками ананасы. Для того чтобы приготовить заправку для нашего стрит-фрай, необходимо смешать соевый соус, яблочный или рисовый уксус, а также сахар и кукурузный крахмал. Тщательно все перемешайте. Разогреваем немного растительного масла в сковороде-вок или большом сотейнике. Выкладывать все филе сразу не нужно. Жарить следует партиями, чтобы курице было просторно в посуде. Иначе она будет не жариться, а томиться. Обжаривать каждую порцию нужно примерно по 2-3 минуты. Затем отложите мясо и приступайте к обжарке овощей. Перец держите на огне около 3 минут. Он должен стать мягким снаружи и хрустящим внутри. А затем добавьте к овощу нашинкованный имбирь. Подержите на огне еще минуту и отправьте в сковороду курицу, ананас и заправку. 1-2 минуты и блюдо готово.

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