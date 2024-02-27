Обалденный рецепт картофельного пюре от голландских поваров

Вкусно, сытно, просто - шикарный гарнир для любого блюда

Любимое блюдо многих россиян в Голландии тоже обожают. Там оно имеет собственное им – "Стампот". И готовится чуть иначе, чем наше, классическое картофельное пюре. Но от этого ничуть не менее вкусное. Можно попробовать: не исключено, что в семье будут требовать именно этот вариант, казалось бы, привычного блюда.

Ингредиенты:

Картошка – 7-8 шт

Морковь – 1 шт

Лук – 2 небольших головки

Петрушка – толстый пучок

Сливочное масло – 80 гр

Сливки (жирностью не менее 20%) – 80 мл

Соль, перец – по вкусу

Растительное масло – по необходимости.

Пошаговый рецепт приготовления:

1. Очищенную картошку разрезать на четыре части и выложить в кастрюлю.2. Крупно натертую морковь добавить туда же. Затем – нарезанный полукольцами лук.3. Залить водой, закрыв полностью все овощи. Дождаться, когда закипит, и после этого варить еще 25 минут. Проверить готовность картошки вилкой.4. Пока варятся картошка и остальные овощи, на сковороде минут пять обжарить мелко нарезанную петрушку – в смеси сливочного и растительного масла.5. Слить воду из кастрюли, добавить к сваренным овощам обжаренную зелень, посолить, поперчить, влить сливки.6. Размять вилкой или размешать блендером в однородное пюре.

Приятного аппетита!

Кстати, голландские повара используют самые разные добавки для пюре. В том числе колбасу или фрукты.

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