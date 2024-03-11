Какие знаки зодиака ждет потеря в марте: что произойдет

Некоторым стоит быть особенно внимательными

Обычно от начала весны люди ждут только самых приятных перемен и волнующих сюрпризов от судьбы. Однако, к сожалению, для представителей некоторых знаков зодиака этот период станет временем серьезных испытаниях. Так, некоторым придется столкнуться с серьезной потерей.





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