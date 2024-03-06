Земфира* рискует лишиться многомиллионного заработка в РФ из-за нового закона

Земфира* рискует лишиться многомиллионного заработка в России
Земфира*. Фото: Anton Belitsky/www.globallookpress.com
Певица потеряет не один миллион рублей

Исполнительница Земфира рискует недосчитаться порядка 9 млн рублей авторских отчислений, которые заработала за прослушивания на российских стриминговых платформах. А все из-за запрета на соответствующие выплаты, которые касаются иностранных агентов.

В среднем рок-певица зарабатывает на отчислениях ежегодно 30 млн рублей. 9 из них являются авторскими (Земфира, как известно, обходится зачастую без помощи продюсерских рук и выступает автономной творческой единицей, способной написать стих и мелодию). Этим и объясняется высокий уровень заработка на фоне артистов-коллег, выплачивающих за продакшн, содержание команды и прочие вещи.

Однако в скором времени певица может лишиться и этого заработка – из-за закона о запрете выплат по авторским и смежным правам, принятие которого пророчат в марте 2024 года.

*признана иностранным агентом решением Минюста
Источник: Mash ✓ Надежный источник

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