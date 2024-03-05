Концерт Анны Asti со скандалом отменили в Липецке

Для певицы новость стала неприятным сюрпризом

Певице Анне Асти снова "прилетело" за декабрьские развлечения. На сей раз досталось ей от администрации Липецка. В апреле певица собиралась выступать там с очередным концертом, но власти города решили его убрать из плана мероприятий. Представитель городской администрации Ксения Казакова довольно резко высказалась в своем Telegram-канале об отмене мероприятия.

"Головой надо думать немного, прежде чем идти на голую вечеринку. Думать, в каком мире мы живем и за кого сражаемся", – припечатала чиновница.

Похоже, участие в декабрьской вечеринке еще долго будет аукаться неосторожно решившимся на скандальное развлечение знаменитостям. И если часть из них вышла сухими из воды, то остальные расплачиваются до сих пор. Вот и исполнительница хита "Царица" то и дело теряет большие деньги, когда срывается очередная частная вечеринка или выступление.



Напомним, в декабре прошлого года Анастасия Ивлеева устроила "голую вечеринку" в столичном клубе "Мутабор", куда пришло немало звезд эстрады. Возмущенная общественность подняла волну, и многих участников тусовки после этого начали отменять и лишать эфиров и корпоративов.

Ранее мы писали о том, какие условия Анна Асти прописывает в своем райдере, когда ее приглашают выступить где-то. Спойлер – нескромные.

