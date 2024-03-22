Звезда "Холопа-2" Аглая Тарасова показала сочное тело в сексуальном боди

Звезда "Холопа-2" Аглая Тарасова показала сочное тело в сексуальном боди
Аглая Тарасова. Фото:Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Фигура знаменитости заставила мужчин вздрогнуть

Знаменитые российские актрисы часто радуют своих поклонников горячими фотосессиями, на которых без ложной скромности демонстрируют аппетитные выпуклости своего тела. На этот раз фанатов восхитила смелость молодой актрисы Аглаи Тарасовой. Яркая фотосессия с роковой красоткой в главной роли взорвала социальные сети.

Ради откровенных снимков звезда популярной киноленты "Холоп-2" облачилась в дерзкое боди. Ткань плотно обтянула роскошную фигуру молодой артистки и подчеркнула ее идеальные формы. Яркие фотографии позволили рассмотреть аппетитные изгибы тела Аглаи во всей красе.

Особое внимание публики привлекло глубокое декольте сексуального наряда. Дизайн облачения подчеркнул идеальную форму груди Тарасовой. Стоит отметить, что фотографу удалось поймать подходящее настроение знаменитости – томный взгляд и приоткрытые губы превратили молодую девушку в настоящую чаровницу.

В комментариях интернет-пользователи засыпали Аглаю комплиментами. Мужчины признаются красавице в самых жарких чувствах, а представительницы прекрасной половины человечества пытаются разгадать секрет красоты Тарасовой.

Жаркая фотосессия привлекла огромное внимание обитателей социальных сетей. Аглая Тарасова не так часто радует поклонников откровенным контентом, так что подборка пикантных фотографий очень порадовала публику.

Фото: соцсети

К слову, ранее большой резонанс в социальных сетях получила откровенная фотография балерины Анастасии Волочковой. Артистка не постеснялась сфотографироваться в крошечных трусиках.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Названа вероятная причина рака у Кейт Миддлтон

Гены могли сыграть ключевую роль в развитии болезни

Киркоров публично оскорбил Пугачеву

Артист описал бывшую супругу одним словом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей