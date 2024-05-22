Невролог Панков назвал способы заснуть быстрее

Существует несколько эффективных техник

Длительность процесса засыпания считается нормальной, если она не превышает 20 минут. Однако далеко не всем удается сделать это за такой период времени. Невролог Максим Панков раскрыл способы, которые помогают человеку быстрее погрузиться в сон и отдохнуть.

Врач советует слушать вечером спокойную и расслабляющую музыку, поскольку это поможет создать подходящую атмосферу. Если она слишком отвлекает, то можно включать белый шум.

Также хорошо помогает мышечная релаксация. Техника подразумевает поочередное напряжение и расслабление частей тела. Сперва нужно лечь в постель и полежать с закрытыми глазами, сосредоточившись на дыхании – медленном и глубоком. Далее нужно напрячь мышцы лица на 10 секунд и успокоить их. Аналогичную процедуру следует проделать со всеми частями тела, завершив все стопами.

"Таким образом, постепенно прорабатывая все основные мышечные группы, можно достичь полного расслабления в теле", – отметил невролог.

Засыпанию способствует медитация и приятные воспоминания. Чтобы процесс проходил легче, нужно придерживаться режима дня, меньше употреблять кофеин, никотин, алкоголь и не пользоваться электронными устройствами за полчаса до отхода ко сну.