"Деньги важнее, чем страна": известный ведущий врезал Тодоренко и Лорак

Знаменитостей раскритиковали за молчание об Украине

Известный телеведущий украинского происхождения Андрей Бедняков рассказал, как относится к бывшей коллеге по передаче "Орел и решка" Регине Тодоренко. По его словам, даже во время совместной работы они никогда не были близкими друзьями, поскольку он сразу понял, что артистка из себя представляет.

Бедняков говорит, что Тодоренко всегда проявляла себя с самой негативной стороны, предпочитая деньги любви к своей родной стране. При этом знаменитость готова жертвовать собственной совестью.

Телеведущий утверждает, что негодование со стороны украинцев по поводу молчания Тодоренко он не разделяет, поскольку не питал на ее счет никаких иллюзий. В свое время Регина хотела наладить с ним близкий контакт, но Андрей не стал заводить с ней дружбу.

"Для кого-то деньги важнее, чем страна. Для нее главное карьера, деньги, популярность, слава. Она готова была переступать через людей. Я вообще хочу забывать таких, как Регина Тодоренко, Джиган, Ани Лорак. Они сделали свой выбор", – врезал он соотечественникам.

После начала конфликта Регина Тодоренко практически не высказывалась на эту тему. Лишь в первые месяцы она опубликовала несколько осуждающих постов, но вскоре перестала говорить об этом и продолжила работать на российском ТВ, за что подверглась жесткой критике со стороны украинцев.

При этом и в России не сильно рады от участия Тодоренко в популярных шоу. Например, зрители предлагают выгнать ее из "Маски" вместе с Валерией.