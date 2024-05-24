Известная певица снялась полностью голой на пляже – откровенное фото

Чувство стеснения не знакомо красотке

В своем время Бритни Спирc покорила многие страны и была кумиром миллионов фанатов по всему миру. К сожалению, в какой-то момент девушка не справилась со свалившейся на нее в юном возрасте славой и начала чудачить. В последние годы певица постоянно эпатирует публику необычными выходками.



На этот раз Бритни решила сфотографироваться полностью голой. 42-летняя знаменитость прекрасно проводит время на жарком курорте. Смелая красотка захотела порадовать своих поклонников новой порцией максимально откровенных кадров. Спирс не постеснялась записать видео совсем без одежды.

Девушка скинула с себя все и с комфортном разместилась на белоснежном песочке. Обнаженное тело знаменитости ласкает морская вода и лучи солнца. В голом виде певица чувствует себя вполне комфортно, она с готовностью демонстрирует тело фотографу и широко улыбается.

К слову, ранее всплыла жуткая история из личной жизни Бритни Спирc. Оказалось, что однажды она гонялась за мужем с топором на перевес.