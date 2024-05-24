Клещ укусил участника американского реалити-шоу Сэма Маузера

Жуткий инцидент получил широкий резонанс

Американцы славятся своей любовью к необычным и порой весьма странным телешоу. Большой популярностью в стране пользуется проект "Голые и напуганные". Во время недавних съемок одного из эпизодов произошел жуткий случай.



Участники развлекательной программы на этот раз должны три недели выживать в колумбийской глуши без одежды, воды и еды. Зрителям в США очень нравится наблюдать за приключениями отчаянных смельчаков. Однако слава не достается даром. Одному из звездных участников проекта Сэму Маузеру пришлось испытать весьма неприятные ощущения между ног.

Во время очередных съемок на парня прямо на публике напал клещ. От чего-то насекомое решило атаковать именно половой орган мужчины. Сначала Сэм надеялся самостоятельно справиться с кровососущим, однако клещ все глубже и глубже зарывался в плоть бедного парня. В итоге спасать половой орган несчастной звезды пришлось медикам, которые всегда дежурят на такого рода съемках.

Стоит отметить, что детородный орган парня страдает не в первый раз. В прошлом сезоне он получил серьезные ожоги причинного места, когда решил прилечь поспать у костра. Тогда молодому человеку также потребовалась квалифицированная помощь медицинских экспертов.

К слову, ранее в социальных сетях активно обсуждали судьбу мужчины, который наелся жгучим перцем и умер.