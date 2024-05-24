Андрей Малахов рассказал о смерти художника Валерия Чтака

Малахов убит горем: что случилось
Андрей Малахов. Фото: соцсети
Телеведущий до сих пор не может поверить в произошедшее

Популярный телеведущий Андрей Малахов рассказал о большом горе, которое привело его в подавленное состояние. Знаменитость всем сердцем скорбит из-за смерти именитого художника Валерия Чтака. Внезапный уход культурного деятеля ошарашил Малахова.

Своей скорбью телеведущий поделился в социальных сетях. Малахов подчеркнул, что был близко знаком с ныне покойным художником и очень ценил его творчество. По словам Андрея, работы Чтака всегда были оригинальными и проникнутыми особой концепцией художника.

Малахов отметил, что внезапная смерть знаменитости поразила не только его родных и близких, но и многочисленных почитателей творчества талантливого художника. Телеведущий скорбит вместе с его родственниками и до сих пор не может поверить в смерть Валерия. Для Андрея, дома у которого висят работы художника, его уход стал личной трагедией, отмечает женский журнал "Клео.ру".

 "Не могу поверить <...> Не укладывается в голове. Царствия небесного", – написал ведущий. 

К слову, ранее стало известно о смерти знаменитой российской певицы.  

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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