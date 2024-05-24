Хозяева придумали хитроумный способ оставить кота дома – видео

Пушистые всегда рвутся на свободу

Домашние животные – бесконечный источник позитивных эмоций и забавных историй. Особенной изобретательностью в этой сфере отличаются котики. Усатые всегда стремятся познавать что-то новое, хотят сбежать из дома – дух свободы очень привлекателен для них.



Однако хозяева котов придерживаются иного мнения. Разумеется, никому не хочется лишиться любимого четвероногого товарища, если он вдруг захочет загулять и потеряется на улице. С котами в этом плане не так легко справиться. Изворотливые зверьки всегда находят способ выбраться из дома.

Но и владельцы животных бывают очень изобретательными и хитроумными. На получившем большую популярность в социальных сетях видеоролике хозяева котика поделились классным лайфхаком. Для того чтобы пушистый не сбежал из дома, они нацепили ему на спину длинную ложку, которая располагается перпендикулярно телу кота. С таким обвесом малыш уже не может пробираться между заграждениями и ему приходится сидеть дома под присмотром.