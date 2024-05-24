Психолог назвала причину проблем в браке Лопес и Аффлека

Характер артистки, как известно, далек от идеала

Западные СМИ утверждают, что брак Дженнифер Лопес и Бена Аффлека на грани – они еще пытаются спасти отношения, но, вероятно, дело идет к разводу. Артист перестает носить обручальное кольцо, а певица подбирает себе отдельный дом.

Для Лопес этот брак стал четвертым с половиной – один раз она тоже почти дошла до алтаря, но все отменилось буквально за несколько дней до церемонии. В целом ее отношения с мужчинами не были счастливыми – многие изменяли ей или попросту не выдерживали общественного давления. Ходят слухи, что и у самой знаменитости характер, мягко говоря, не подарок.

Дженнифер является невероятно властным человеком, который буквально задавливает своих партнеров. Дополнительно она конкурирует с ними, поскольку всегда хочет быть звездой номер один. В такой ситуации неудивительно, что у партнера появляется желание убежать от испытываемого стресса, говорит психолог Ольга Романив.

"Видимо, Бен Аффлек чувствует себя не в своей тарелке, когда жена берет на себя инициативу и контроль. Это может казаться угрозой его автономии", – говорит специалист.

Как правило, такие люди, как Лопес, редко идут на компромиссы, из-за чего потребности их партнера игнорируются. Высокий статус избранницы ущемляет мужское эго, и поэтому они решаются на измену. И делают это публично, чтобы дополнительно принизить супругу. Видимо, именно это кроется за фразой "непреодолимые противоречия" в заявлениях о разводе, подытожила эксперт.