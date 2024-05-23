Оголенная Серябкина в прозрачном платье из стекла произвела фурор

Публику порадовала фигура певицы

Российские знаменитости очень часто позволяют себе появляться на публике в экстремально откровенных нарядах. Такая смелость всегда привлекает внимание и повышает популярность звезд. На этот раз овации сорвала известная певица Ольга Серябкина.



39-летняя красотка появилась на одной из престижных музыкальных премий в очень оригинальном наряде. Знаменитость надела на оголенное тело платье из мягкого стекла. Прозрачный наряд Ольги позволил всем желающим в деталях рассмотреть фигуру красотки.

Всеобщее внимание явно не смутило Серябкину, а напротив, доставило ей удовольствие. Знаменитость уверенно приближается к 40-летнему юбилею, однако выглядит гораздо моложе своих лет. Артистка старается внимательно следить за питанием и занимается спортом, что позволяет ей сохранять идеальную фигуру.

К слову, ранее известная актриса опозорилась из-за слишком откровенного разреза на платье.