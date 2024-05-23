Бритни Спирс бегала за бывшим супругом с топором - InTouch

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У популярности есть много оборотных сторон: например, невозможно сохранить в секрете скандальные подробности личной жизни. Так, в прессе начали активно обсуждать жуткую выходку популярной на весь мир певицы Бритни Спирс.
Оказалось, что кумир миллионов настолько потеряла связь с реальностью, что стала вести себя абсолютно неадекватно. По крайней мере, об этом утверждают информированные источники. Близкие к певице люди сообщили, что на самом деле послужило причиной развода знаменитости с молодым и привлекательным фитнес-тренером Сэмом Асгари.
Оказалось, пара распалась после вопиющего инцидента. Инсайдер утверждает, что однажды разгневанная Бритни Спирc начала носиться за своим теперь уже бывшим мужем с топором. Такое молодой человек простить не смог и решил разойтись с эпатажной знаменитостью.
"Последней каплей для него стал тот факт, что Бритни преследовала его с топором. Это было во время одной из их эпических ссор", – поделился с журналистами информатор.
К слову, недавно стало известно, что Бритни Спирс удалось отлично заработать на своих мемуарах.
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