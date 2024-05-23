Перекошен рот и глаза разного размера: что случилось с Лаймой Вайкуле

По слухам, звезда снова легла под нож хирурга

Недавно певица Лайма Вайкуле, сделавшая головокружительную карьеру в Советском Союзе, отметила семидесятилетний юбилей. Впрочем, весьма почтенные возраст не так уж и отразился на внешности звезды. Многие уверены, что красотой и ровной кожей Вайкуле обязана искусному пластическому хирургу. Однако в этот раз бдительные интернет-пользователи заметили некоторые несуразности на лице артистки.



Недавно Лайма Вайкуле записала новое видеообращение, однако комментаторов больше привлек внешний вид знаменитости. Многие уверены, что артистка снова побывала под ножом хирурга и подкорректировала свою внешность. В целом знаменитость выглядит очень хорошо – явно намного лучше, чем обычные россиянки в 70 лет.

Но некоторая асимметрия на лице бросилась в глаза самым внимательным пользователям социальных сетей. В комментариях люди отмечают, что один глаз у Вайкуле больше другого, а рот перекосило – часть верхней губы практически не двигается. Наблюдательные интернет-пользователи уверены, что такие проблемы с внешностью появились из-за новой операции.

К слову, ранее Лайма Вайкуле выступила на площадке в Соединенных Штатах Америки. Там внимание певицы привлек беглый российский артист, который специально запрыгнул на сцену, чтобы облобызать латвийскую знаменитость и признаться ей в любви.