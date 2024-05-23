Адвокат озвучил последствия для Исинбаевой из-за долга перед ФНС

Какова вероятность уголовного наказания для спортсменки?

Елена Исинбаева оказалась должником российской налоговой. ФНС выставила ей долг в 465 тысяч рублей, которые нужно погасить, чтобы избежать неприятных последствий для своих финансов в России.

Долги нашли у спортсменки спустя год после того, как она назвала себя "человеком мира". Известно, что последнее время чемпионка проживает в Испании, хотя ее видели также в Монако и на Канарских островах.

Адвокат Максим Калинов рассказал, что может грозить Елене Исинбаевой из-за неуплаты налогов. По его словам, уголовной ответственности за это не предусмотрено, поскольку, в отличие от своей тезки Блиновской, она не скрывала доходы и свое имущества от ФНС. И по сути особого наказания спортсменке ждать не стоит.

"Ну, заблокируют ей счета, потом отдадут дело приставам до исполнения. Возможно, арестуют какое-то имущество", – заявил он.

Пока спортсменка не погасит свой долг, то ей будет запрещено осуществлять регистрационные действия со своими машинами или недвижимостью. Но привлекать к уголовной ответственности ее точно не будут, подытожил специалист.

Ранее фигуристка Татьяна Навка допустила, что Елена Исинбаева в будущем может вернуться в Россию. При этом она не считает, что легкоатлетку стоит называть "предателем Родины" после скандала.