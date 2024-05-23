Киселев рассказал об обмане SHAMAN россиян

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Глава "Русской медиагруппы" Владимир Киселев вспомнил, как впервые познакомился с Ярославом Дроновым. На тот момент артист был особо неизвестен публике и только начинал свой путь в команде Дробыша.
Случай произошел на одном публичном мероприятии. Тогда продюсер подошел к Киселеву и попросил его посмотреть на своего подопечного, оценить его потенциал.
"Этим артистом как раз был этот парень с белыми дредами. И я сказал: "А что это за существо такое?"" – вспомнил глава РМГ.
После этого Дронов подошел к нему "с мокрыми ручками" поздороваться и начал рассказывать, какой он с отцом большой поклонник группы "Земляне", стал делать различные комплименты. Следом SHAMAN, по словам Киселева, упросился на совместное фото с участием других знаменитостей, пишет женский журнал "Клео.ру".
Как рассказал медиаменеджер, через время он увидел эти снимки "кастрированными", а Ярослав стал публично обманывать всех, будто бы никакого Киселева он не знает.
"Согласитесь, когда я говорю о том, что он неискренний, то у меня на это есть основания", – подытожил он.
Ранее в России создали петицию с требованием признать SHAMAN народным артистом.
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