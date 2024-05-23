Соловьев выгнал из студии эксперта из-за обвинений во лжи

Обвинили во лжи: Cоловьев в ярости выгнал эксперта из студии
Владимир Соловьев. Кадр "Вечер с Владимиром Соловьевым", Россия 1
Журналист пригрозил гостю судом

Недавний эфир шоу Владимира Соловьева на телеканале "Россия 1" обернулся скандалом. Во время жаркой полемики ведущий выгнал из студии приглашенного эксперта, поскольку тот обвинил его во лжи.

Все случилось во время выступления декана Высшей школы телевидения МГУ Виталия Третьякова. У него началось выяснение отношений с другим гостем – спикер просил, чтобы никто не переходил на личности и не давал ему оценок. Однако за другого участника беседы вступился Соловьев, который отметил, что после съемок Третьяков постоянно высказывается в адрес других участников.

В результате декан начал кричать на телеведущего и сказал ему "не надо лгать". Подобное вывело журналиста из себя. 

"Если вы имеете наглость обвинять меня во лжи, вы либо не очень хорошо понимаете, что говорите, либо вы окончательно перестали понимать значения слов", – сказал ему Соловьев.

Он заявил, что Третьяков после сказанного должен забыть о его существовании, поскольку в отношении себя таких обвинений он не позволяет. И пригрозил ему последующим судом. В итоге мужчина покинул студию.

Позже, комментируя инцидент, Третьяков не стал отказываться от своих слов, произнесенных в студии. А также отметил, что высказал все, что хотел, ведущему в лицо.

"Естественно, к Соловьеву я больше никогда не пойду", – подытожил эксперт.

Ранее стало известно, что передачу Владимира Соловьева перестали показывать в Армении из-за оскорбительного содержания.

Источник: News.ru
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