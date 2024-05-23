Тест на словарный запас: проверьте свой уровень эрудиции

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Каждый человек хочет быть желаемым и уважаемым гостем в любой компании. Как известно, людям нравится общаться с умными, эрудированными собеседниками. Поэтому очень важно постоянно самосовершенствоваться, читать сложную литературу и интересоваться разными сферами жизни.
Прямо сейчас можно проверить, насколько широкий у вас словарный запас. Крайне приятно иногда блеснуть сложным словечком в интеллектуальной беседе. Необычный тест подскажет, насколько вы эрудированный человек. Возможно, некоторые слова вы увидите впервые в жизни – что ж, никогда не поздно узнать что-то новое.
Дерзайте! Тест займет всего несколько минут, зато обогатит ваш словарный запас.
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