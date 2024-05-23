Популярная в России блогер раскрыла размер своего заработка

Популярная в России блогер раскрыла размер своего заработка
Ивета Кочконян. Кадр: YouTube.com
Она смогла увеличить доходы в короткие сроки

Популярный блогер Ивета Кочконян рассказала, сколько денег она получает на своем блоге. На девушку подписано около 6 млн пользователей в различных соцсетях, поэтому сотрудничать с ней хотят многие бренды.

По словам девушки, мысли о прибыли благодаря ведению блога у нее появились во время пандемии, когда все вокруг остались без работы. Тогда к ней и пришли первые рекламные предложения на маленькие суммы – она стала брать по несколько контрактов лишь бы прокормить семью, и в итоге это принесло ей много подписчиков.

Вскоре ее заработки начали расти. Кочконян говорит, что за публикацию рекламы в сториз она берет от 100 до 140 тысяч рублей. Из них она платит налоги и процент менеджеру. 

"Блог приносит гигантские деньги, я не буду скрывать", – призналась она.

Девушка прославилась в соцсетях благодаря семейному контенту. 

Источник: YouTube

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