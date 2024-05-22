Барецкий заявил о массовой отмене концертов Михайлова в Петербурге

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В Северной столице начали активно отказываться от проведения мероприятий с участием популярного российского исполнителя Стаса Михайлова. Об этом объявил скандальный шоумен Стас Барецкий. Он утверждает, что соответствующие сведения ему предоставили собственные информированные осведомители.
По словам Барецкого, такая немилость в отношении Михайлова может быть связана с именем бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой. Известно, что некоторое время назад "Женщина, которая поет" и Михайлов сильно повздорили. Пугачева опустилась до того, что начала публично оскорблять своего оппонента.
"Из своих источников я знаю о том, что сейчас в Петербурге массово отменяются концерты Михайлова", – заявил шоумен.
Эксперт по звездной тусовке добавил, что истинные причины такой опалы пока не озвучены, однако он считает, что в деле замешана Пугачева, которая крайне негативно стала относиться к Михайлову. Более того, Станислав считает, что вскоре Алла Борисовна может вернуться в Россию.
К слову, ранее певицу Аллу Пугачеву обвинили в жестокосердии. Вдова знаменитого поэта-песенка рассказала, что бывшая любимица россиян в свое время отказалась помочь умирающему культурному деятелю и не явилась на концерт в его поддержку.
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