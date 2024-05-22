Котенок завис за просмотром "Том и Джерри" – видео

Котенок завис за просмотром "Том и Джерри" – видео
Фото: www.unsplash.com
Мультики пришлись усатому по вкусу

Большинство семей по всему миру заводят домашних животных. Как говорится: "без кота и жизнь не та". Действительно, за необычным поведением братьев наших меньших можно наблюдать бесконечно. Особенно яркие выходки достойны того, чтобы быть запечатленным на камеры.

Так, любящие хозяева сначала с интересом наблюдали за тем, как их котик восторженно смотрит мультик, а затем решили записать это необычное действие, чтобы и другие люди смогли повеселиться, наблюдая за зверьком.

Судя по всему, котик предпочитает смотреть мультики о себе подобных. Он с огромным любопытством уставился в экран монитора, где показывали одну из серий популярного мультфильма "Том и Джерри". Приключения котика и мышонка очень заинтересовали пушистого – в какой-то момент он даже попытался поймать лапкой мультяшную мышку.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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