Панин* в США выбежал на сцену, чтобы поцеловаться с Вайкуле

Русофобы нашли друг друга

Некогда популярный в нашей стране артист Алексей Панин* регулярно эпатирует публику необычными выходками. Недавно он устроил странное шоу в Соединенных Штатах Америки. Надо полагать, актер сильно скучает по России. По крайней мере, он с большим интересом отнесся к фестивалю русскоязычной музыки "Weho Mishka", организованному в Лос-Анджелесе.



На этом мероприятии выступала хорошо известная русофобка Лайма Вайкуле. Когда-то она была одной из самых востребованных певиц в Советском Союзе, а теперь занимается только тем, что регулярно охаивает нашу страну.

В ненависти к России взгляды Панина* и Вайкуле сходятся. Надо полагать, поэтому артист решил лично продемонстрировать латвийской певице свое расположение. Панин* посчитал уместным подбежать прямо к сцене. После этого он подарил Лайме Вайкуле букет цветов и полез целоваться. Одиозный артист от души прижался губами к щеке возрастной певицы.

Самого Панина* выступать на американскую сцену не пригласили. По имеющейся информации, он посетил мероприятие в качестве простого рядового зрителя.

К слову, ранее в прессе высмеивали старания Панина* продемонстрировать всем свою роскошную жизнь в США. На самом деле, дела у актера за границей складываются не лучшим образом, беглецу из России сложно заработать себе на безбедную жизнь.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации