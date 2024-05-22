Галкин* показал фото с украинскими артистами из "Одесских джентльменов"

Юморист поддержал коллег по сцене

Максим Галкин* вернулся в Израиль, где сейчас также, по слухам, находится его семья. Артист ходит на различные концерты знаменитостей, которые не поддерживают Россию. А недавно его засняли в компании известных украинцев.

На своей странице в соцсетях Галкин* показал фото с участниками команды КВН "Одесские джентельмены" Яном Левинзоном и Олегом Филимоновым. Как известно, с 2014 года она поддерживают Киев и осуждают присоединение Крыма. Недавно они приехали со своим представлением "Сделаны в Одессе" в Петах-Тикве – пропустить такое российский юморист не смог.

Галкин* поблагодарил артистов за показанное шоу и отметил, что ему очень понравилось.

"Спасибо за чудесный вечер, фирменный юмор, неповторимую интонацию и щемящую грусть", – написал он.

Алла Пугачева тоже отметилась под публикацией – она поддержала супруга лайком. Неизвестно, была ли артистка вместе с супругом на концерте.

Ранее соседи рассказали, что давно не видели Пугачеву на Кипре. В последний раз, когда певица выходила на улицу, ее вид вызывал тревогу – она еле перебирала ноги, у нее была нарушена координация. Из-за этого пошли слухи, будто бы теперь артистка проводит время в четырех стенах.

*признан иноагентом по решению Минюста РФ