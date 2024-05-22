Буланова стала владельцем ресторана в Санкт-Петербурге

В жизни артистки произошли серьезные изменения

Татьяна Буланова в прошлом году вышла замуж за бизнесмена Виталия Руднева. Мужчину она называет своим идеалом – молодой, заботливый, понимающий и обеспеченный. Только с последним, как оказалось, у него есть проблемы. Недавно выяснилось, что Руднев задолжал более 9 млн рублей на своем бизнесе. И пока расплачиваться за него не планирует.

Буланова не комментирует новости о долгах супруга. На все просьбы журналистов сделать заявление по поводу этой ситуации она отвечает резким отказом. Однако сложности в финансовой жизни Руднева артистку, судя по всему, не заботят. Стало известно, что на этом фоне она приняла радикальное решение.

Певица приобрела долю ресторана в Санкт-Петербурге в дополнение к подаренному супругом заведению за 50 млн рублей. Видимо, ей понравилось заниматься общепитом, и теперь она постепенно расширяет свои владения. Теперь Булановой принадлежит половина акций в ООО "Лари".

Однако приобретенный артисткой бизнес назвать успешным нельзя. С момента основания он не приносил владельцам прибыль, а прошлый год и вовсе стал для него убыточным на 160 тысяч рублей, сообщает женский журнал "Клео.ру". Хотя существует вероятность, что Булановой удастся раскрутить заведение и стать важным ресторатором – время покажет.