KP: суд взыскал с фирмы Реввы пять штрафов из-за долгов

Знаменитость не выплатил несколько десятков тысяч рублей государству

Александр Ревва является не только артистом, но и бизнесменом. В России у него есть доля сразу в нескольких компаниях, и, как недавно стало известно, одна из них погрязла в долгах.

Речь идет о "Войс Медиа Продакшн" – она на 70% принадлежит артисту. Фирма занимается деятельностью в области радиовещания. За последние два года за ней накопилась задолженность почти в 100 тысяч рублей по различным направлениям, погасить из которых смогли только 30 тысяч рублей.

Почему Ревва до сих пор не погасил долги – неизвестно. Ведь для него это довольно скромная сумма, учитывая, что за 2023 год компания принесла ему 14 млн рублей выручки, из которых 7,6 млн – чистая прибыль.

Несмотря на все слухи, Александр Ревва продолжает жить в России. Поговаривали, будто бы артист переехал в Испанию вместе с семьей. Однако сам знаменитость настаивает – никуда из Москвы он не эмигрировал, а все заявления на его счет являются простыми слухами и клеветой.

Юморист продолжает выступать перед российской публикой за скромные 5 млн рублей за корпоратив. Если на него хотят посмотреть за границей, то тут стоимость вырастает в два раза – до 10 млн рублей. Чем объясняется такая ценовая политика представители Реввы не объясняли.