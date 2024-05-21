Авербух прокомментировал разницу в возрасте с Арзамасовой

Авербух раскрыл главный страх в отношениях с юной Арзамасовой: "Физика есть физика"
Илья Авербух и Лиза Арзамасова. Фото: соцсети
Супругов разделяет двадцатилетняя пропасть

Популярная артистка Елизавета Арзамасова уже несколько лет счастлива в браке с выдающимся тренером по фигурному катанию Ильей Авербухом. Несмотря на серьезную разницу в возрасте, пара считается одной из самых крепких и искренних в российском шоу-бизнесе. Однако 50-летний мужчина понимает, что законы жизни весьма суровы. Авербух поделился своим самым большим страхом в отношениях с Арзамасовой.

Именитый тренер старается использовать каждый день для того, чтобы радовать своих родных и близких, а также обеспечить им достойную жизнь. Очевидно, что разница в возрасте постепенно будет проявлятся. 

Илья подчеркнул, что очень любит свою жену, их общего ребенка и малыша, которого Елизавета сейчас носит под сердцем. Авербух делает все для того, чтобы обеспечить своим близким счастливое будущее – родные не должны ни в чем нуждаться даже после того, как отца семейства не станет.

"Я вижу, что физика есть физика, и рано или поздно все придет… И я, как мужчина, должен сделать задел для того, чтобы и без меня все было на месте. Чтобы жена была и детьми окружена, и любовью окружена", – поделился сокровенными мыслями спортсмен.

Илья очень надеется, что ему хватит сил и времени вырастить наследников и увидеть, какими успешными людьми они станут. 

К слову, ранее стало известно, что беременная Елизавета Арзамасова покинула Россию.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
По теме

В США назвали вероятный срок отставки Путина

Для Запада прозвучали плохие новости

Сеть "спящих агентов": раскрыт хитрый план Киева в Харьковской области

Украина готовится к прорыву армии России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей