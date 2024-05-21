Такер Карлсон запустил шоу на российском телевидении

Проект телеведущего показывают по "России 24"

В западных странах любят разглагольствовать на тему свободы слова, однако часто практика доказывает обратное – например, знаменитого и очень успешного журналиста Такера Карлсона после череды скандалов погнали с американского телевидения – он был уволен с Fox News, несмотря на огромное количество почитателей и фанатов. Теперь же телеведущий нашел работу в России.



Одними из самых громких недавних проектов американского журналиста были интервью с российским лидером Владимиром Путиным и основателем Telegram Павлом Дуровым. Теперь же крупнейший отечественный телеканал "Россия 24" решил предоставить талантливому журналисту площадку для высказывания своего мнения.

Шоу Такера Карлсона Tucker выходит на федеральном российском канале. Проект является совместным детищем телеканала "Россия 24" и YouTube-канала "Карлсон ТВ".

В первом выпуске журналист пообщался с известным экспертом в сфере медицины Крис Ньюби. Во время беседы поднималась тема создания биологического оружия в США, а также роль клещей в распространении тяжелых заболеваний – такие эксперименты США могут дорого обойтись всему человечеству.

К слову, недавно Такер Карлсон назвал единственный вопрос, который побоялся задать Владимиру Путину.