Известный российский актер Иван Колесников раскритиковал Париж

Известный российский актер раскритиковал Париж
Фото: unsplash.com
Он рассказал, где жить лучше всего

Актер "Движения вверх" Иван Колесников, сын Сергея Колесникова, рассказал о своем любимом городе. По его признанию, нет места лучше, чем Москва – тут он родился, вырос и завел собственную семью.

Самым любимым районом в столице он называет центр, поскольку там очень приятно гулять. Артист утверждает, что прошел там уже все вдоль и поперек, а также часто предпочитает пройтись до места работы, а не ехать на машине. 

Колесников утверждает, что в последнее время в Москве очень многое изменилось в лучшую сторону. Видно, что за городом ухаживают, облагораживают, хотя он и не считает, что менять плитку для пешеходов следует так часто. 

В сравнении с другими заграничными столицами российская тоже выигрывает, считает артист.

"Количество сумасшедших на квадратный метр в Москве гораздо меньше, чем в том же Париже. Ну и отношение к городу – у москвичей все-таки есть какое-то соблюдение правил этикета и уважения к городу. Это очень здорово", – признался он.

Если бы он выбирал альтернативу городу, то стал бы жить в Санкт-Петербурге – там ему тоже очень нравится.

Источник: "Москвич Mag"

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