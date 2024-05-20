Михаил Шац* заявил о выполнении многих рутинных действий из-за статуса иноагента

Артист давно обосновался в Израиле

В числе артистов, которые решили покинуть Россию после известных событий зимы 2022 года, оказался и любимый некогда россиянами комик Михаил Шац*. При этом артист, как и его бывшая жена Татьяна Лазарева*, предпочитают не молча строить новую жизнь за границей, а активно охаивают бывшую родину.



За это обоих звезд в России признали иностранными агентами. Как оказалось, этот удар стал весьма болезненным для беглецов. Так, Михаил Шац* начал публично жаловаться на проблемы, которые сопровождаются получением статуса-клейма.

Артист считает, что теперь он стал "гражданином, пораженным в правах". Такое положение дел, разумеется, очень его печалит. Михаил пожаловался, что отныне ему приходится совершать много рутинных действий для того, чтобы не стать фигурантом уголовного дела в России. При этом артист похвастался, что некоторые адвокаты помогают ему на бесплатной основе.

"Я становлюсь гражданином, пораженным в правах. (...) В этом ничего хорошего нет", – посетовал на свою судьбу комик-иноагент.

К слову, ранее ликующая из-за ударов по России Татьяна Лазарева* сделала заявление о возвращении. Артистка уже опустилась на самое дно.

*признаны иностранными агентами на территории Российской Федерации.