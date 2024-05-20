Тест на грамотность: вы хорошо учились в школе?

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Грамотность – показатель хорошо образованного и успешного человека. Официальные письма с орфографическими и пунктуационными ошибками могут подорвать репутацию всей организации, поэтому важно следить за правильным написанием слов.
Практически все правила русского языка долгие годы изучались каждым из нас на школьной скамье. Однако, к сожалению, знания имеют неприятное свойство быстро выветриваться из головы. Для того чтобы правильно говорить и писать, нужно читать много книг и проверять себя в сложных словах при появлении сомнений.
Сейчас же предлагаем вам оценить текущее положение дел и выяснить, можно ли считать вас грамотным человеком. Быстрый и интересный тест на грамотность покажет, стоит ли вам снова браться за учебники по русскому языку.
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