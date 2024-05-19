Ювелир назвал цену подаренного Харламовым Ковальчук обручального кольца

Названа цена подаренного Харламовым Ковальчук обручального кольца
Фото: www.unsplash.com
Сумма поражает

Недавно стало известно о желании популярного юмориста Гарика Харламова снова отправиться в ЗАГС. На этот раз его избранницей стала молодая талантливая актриса Катерина Ковальчук. Юморист сделал любимой официальное предложение и, разумеется, одарил роскошным кольцом.

По оценкам именитого ювелира Григория Бакатова, колечко на заветном пальце Ковальчук стоит порядка 5 миллионов рублей. Как известно, за эти деньги в некоторых регионах России можно купить целую квартиру, так что Ковальчук наверняка была в восторге от украшения.

Харламов рассказал, что сделал предложение любимой сразу после съемок – девушка еще была в гриме, но быстро переключилась на личную жизнь и со слезами на глазах согласилась выйти за Харламова. Дату свадьбы счастливые влюбленные пока не озвучили.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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