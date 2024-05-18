Аврил Лавин ответила на слухи о ее замене двойником

Аврил Лавин ответила на слухи о ее замене двойником
Аврил Лавин. Кадр: YouTube.com
Знаменитость не смогла сдержать смех

Долгое время в Сети распространяется конспирологическая теория, будто бы певицу Аврил Лавин еще в начале нулевых заменили на двойника. Утверждается, якобы она не справилась с депрессией и ушла из жизни, но поскольку артистка было невероятно популярна в то время, ей нашли невероятно похожую замену.

Поклонников натолкнули на такие измышления разные родинки на теле звезды, измененная форма носа, а также более низкий рост двойника – 155 см против 158 см. Утверждалось, что на роль Лавин наняли некую Мелиссу Ванделлу. 

Певица решила сама прокомментировал слухи о замене на другого человека. Подобная теория вызвала у нее смех.

"Очевидно, что я – это я, это так глупо. Но, честно говоря, это не самое ужасное, что люди могли придумать", – призналась артистка.

Аврил Лавин отметила, что никто ее не подменял на двойника, и она является собой на протяжении уже почти 40 лет.

Источник: YouTube

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