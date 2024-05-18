Бьянка назвала свой максимальный вес и объяснила, почему потолстела

Звезде удалось скинуть более 30 кило

В последнее время певица Бьянка сумела сильно похудеть. Певица не скрывала, что полностью пересмотрела свой рацион и стала больше заниматься спортом, а окончательно прийти в форму ей помогло хирургическое вмешательство.

Артистка рассказала, что причиной ее набора веса было бесконтрольное употребление пищи – она буквально ела все подряд. Ситуация ухудшалась, поскольку в этот момент Бьянка находилась в Тайланде, где вся еда очень вкусная и дешева. Знаменитость позволила себе отдохнуть по полной.

Заподозрила она у себя проблемы, когда поняла, что совсем не может похудеть. Она встала на весы и была в шоке, что поправилась до 90 кг.

"Я заплакала", – вспомнила звезда свои эмоции.

В итоге ей пришлось пойти на прием к эндокринологу, который нашел у нее проблемы со здоровьем, провоцирующие переедание. Медик прописал ей диету, физнагрузки и специальное лечение. Сейчас Бьянке удалось похудеть до 59 кг, но останавливаться на этом она не планирует – певица планирует сбросить еще 4 кило в ближайшее время.