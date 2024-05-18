Рудковская объяснила, почему не смотрит на себя в зеркало

Знаменитость поделилась своим мнением по поводу женской красоты и старения

Известный российский продюсер Яна Рудковская огромное количество времени и внимания уделяет заботе о здоровье и внешнем виде. Стройная фигура, всегда ухоженная кожа и цветущий вид давно стали предметом зависти многих женщин. Однако оказалось, что Рудковская очень редко смотрится в зеркало.



Яна объяснила, что ее жизнь настолько активна и разнообразна, что времени разглядывать свое отражение в зеркале просто нет. По словам Рудковской, она смотрится в зеркало только тогда, когда профессиональный визажист делает ей сложный макияж. А вот в обычной жизни знаменитость практически не уделяет внимание этому важному для многих женщин аспекту.

Яна добавила, что считает всех женщин очень красивыми – вне зависимости от их возраста. Знаменитость призвала ценить свою натуральную красоту и прожитые годы. Продюсер напомнила, что важно стареть красиво, а не пытаться переделать себя с помощью скальпеля хирурга.