Анастасия Волочкова объявила о полном отказе от алкоголя

Волочкова объявила о полном отказе от алкоголя
Анастасия Волочкова. Фото: соцсети
Артистка рассказала, что готова на подвиги и без рюмки

Обычно имя знаменитой балерины Анастасии Волочковой мелькает в прессе на фоне очередного скандала. Многие подозревают, что артистка страдает от тяжелой зависимости – ходят слухи, что Анастасия частенько прикладывается к бокалу с горячительными напитками. Однако звезда выступила с резким опровержением сплетен.

Волочкова уверяет, что уже давно полностью отказалась от алкоголя. По словам Анастасии, она и капли спиртного в рот не берет. Балерина добавила, что слухи об алкогольной зависимости распускают ее завистники, которые таким образом пытаются объяснить резкие высказывания танцовщицы.

Волочкова заявила, что для отстаивания собственной позиции и взглядов ей не нужен помощник в виде алкоголя. Балерина подчеркнула, что всегда готова говорить правду и делает это в трезвом уме и твердой памяти.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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