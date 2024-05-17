MK: соседи рассказали о плохом состоянии Пугачевой

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Недавние публикации Аллы Пугачевой в соцсетях, на которых она активная, бодрая и без намеков на возрастные морщины – это лишь красивая картинка. В реальности ситуация обстоит значительно хуже, признались ее соседи на Кипре.
По их словам, в последнее время российская артистка сильно сдала. Слухи о том, что на острове у нее обострились хронические болезни, появились еще в конце прошлого года. Якобы из-за этого у нее сильно опухают ноги, и ей трудно ходить.
Очевидцы утверждают, что вид Пугачевой и ее состояние вызывают много вопросов.
"Выглядит не очень: сутулится. Да и координация нарушена – все заметили. Просто даже пугает такими изменениями во внешности", – говорят люди.
Соседи артистки рассказали, что Пугачева была у них местной достопримечательности. Они всегда делились друг с другом, кто и где видел певицу. Но в последнее время народ стал отмечать, что из дома звезда почти не выходит, из-за чего у них есть ощущение, будто бы артистка живет в четырех стенах.
Ранее Алла Пугачева стала гостьей концерта Юрия Шевчука. Она снялась в компании известных иноагентов, широко улыбаясь и веселясь.
Организация нарушила закон в начале года
Российские военные активно продвигаются в этом направлении