MK: соседи рассказали о плохом состоянии Пугачевой

В последнее время звезда почти не выходи из дома

Недавние публикации Аллы Пугачевой в соцсетях, на которых она активная, бодрая и без намеков на возрастные морщины – это лишь красивая картинка. В реальности ситуация обстоит значительно хуже, признались ее соседи на Кипре.

По их словам, в последнее время российская артистка сильно сдала. Слухи о том, что на острове у нее обострились хронические болезни, появились еще в конце прошлого года. Якобы из-за этого у нее сильно опухают ноги, и ей трудно ходить.

Очевидцы утверждают, что вид Пугачевой и ее состояние вызывают много вопросов.

"Выглядит не очень: сутулится. Да и координация нарушена – все заметили. Просто даже пугает такими изменениями во внешности", – говорят люди.

Соседи артистки рассказали, что Пугачева была у них местной достопримечательности. Они всегда делились друг с другом, кто и где видел певицу. Но в последнее время народ стал отмечать, что из дома звезда почти не выходит, из-за чего у них есть ощущение, будто бы артистка живет в четырех стенах.

Ранее Алла Пугачева стала гостьей концерта Юрия Шевчука. Она снялась в компании известных иноагентов, широко улыбаясь и веселясь.