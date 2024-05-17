Массовое лежбище котов умилило публику – видео

Усатые прекрасно проводят время отдыха

Для многих людей домашние животные – самый лучший антистресс. Действительно, наблюдая за поведением котов и собак, легко можно забыть о всех насущных проблемах и почувствовать на душе умиротворение. Большое внимание публики вызвал необычный видеоролик, на котором любители животных показали целое массовое лежбище котиков.



В любвеобильном семействе проживает больше 10 котов разных пород. Надо полагать, у всех них своих характеры и предпочтения, однако котики отлично уживаются вместе. По крайней мере, на боковую они отправляются всем кошачьим семейством. Для удобства усатых малышей хозяева организовали им целую кучу комфортных лежанок.

Пользователи социальных сетей умилились, наблюдая за тем, как большая группа котиков одновременно спит в выложенных в ряды лежанках. Блаженные мордочки и потягивающиеся тела очаровательных котов и кошек заставили людей улыбнуться и подняли им настроение.

