Тест: угадайте киношедевр по одной цитате

Просмотр хорошего фильма – отличное занятие на вечер. Многие ценители качественных картин предпочитают сомнительным современным новинкам признанные шедевры кинематографа.



Предлагаем проверить, насколько хорошо вы разбираетесь в классике. Попробуйте угадать лучшие фильмы всех времен и народов по небольшим цитатам.

Прохождение теста займет буквально несколько минут, зато поможет расслабиться, отвлечься от повседневных проблем и перезагрузиться. Не теряйте время зря – интересные задания точно поднимут вам настроение, а может и подскажут, какой фильм стоит пересмотреть ближайшим вечером.



