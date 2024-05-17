Тест: угадайте киношедевр по одной цитате

Тест: угадайте киношедевр по одной цитате
Фото: www.unsplash.com

Просмотр хорошего фильма – отличное занятие на вечер. Многие ценители качественных картин предпочитают сомнительным современным новинкам признанные шедевры кинематографа.

Предлагаем проверить, насколько хорошо вы разбираетесь в классике. Попробуйте угадать лучшие фильмы всех времен и народов по небольшим цитатам. 

Прохождение теста займет буквально несколько минут, зато поможет расслабиться, отвлечься от повседневных проблем и перезагрузиться. Не теряйте время зря – интересные задания точно поднимут вам настроение, а может и подскажут, какой фильм стоит пересмотреть ближайшим вечером.


Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник

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