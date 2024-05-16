Пресняков заверил, что у его сына Никиты в США "все нормально"

Парень уехал из России из-за опасений призыва

Никита Пресняков перебрался в США два года назад после того, как на него обратили внимание из-за высказываний знаменитой бабушки в соцсетях. Поговаривали, что якобы парню пришла повестка, поскольку так хотели надавить на артистку и призвать к молчанию. Однако сын Орбакайте решил уехать из России вместе с супругой, и до сих пор он назад не возвращался.

Сейчас Пресняков-младший записывает клипы для зарубежных артистов, ходит на вечеринки к иноагентам и планирует свои американские гастроли, как и его мать. Вероятно, Орбакайте поддерживает своего отпрыска в этих начинаниях. И недавно стало известно, как к этому относится его отец Владимир Пресняков.

Во время вечеринки RU.TV артист в беседе с журналистами рассказал, что поддерживает близкие отношения с Никитой. Сейчас парень пытается чем-то заниматься в США, ведь из-за переезда ему пришлось лишится работы.

"Хочу, чтобы все получилось… Вроде все нормально", – публично поддержал его Владимир Пресняков.

Ранее в Сети появилась информация, что россияне выступают против возможного возвращения сына Орбакайте в Россию. Об этом они заговорили после того, как заметили Никиту на фотографиях в компании других беглых российских артистов.