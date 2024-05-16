Ольга Бузова попала в "Дом-2" благодаря сестре Анне

Кому Ольга Бузова обязана появлением на ТВ: названо имя
Ольга Бузова. Фото: соцсети
Смелость девушки покорила сердца зрителей

Накануне популярная певица и телеведущая Ольга Бузова отметила двадцатилетний юбилей своего появления на российском телевидении. За эти годы девушка прошла большой путь от эпатажной участницы скандальной телестройки "Дом-2" до известной певицы. Теперь названо имя того, кто внес неоценимый вклад в будущее Ольги.

Оказалось, своей блистательной карьерой Бузова в какой-то мере обязана младшей сестре Анне. Именно родственница настояла на том, чтобы Ольга приняла участие в кастинге на телепроект "Дом-2". Девушка тогда была студенткой и считала, что в первую очередь нужно думать об обучении.

Однако, несмотря на сомнения и нежелание ставить под удар получение образования, Ольгу все же уговорили пройти кастинг. В итоге девушка обошла несколько десятков тысяч претендентов и стала одной из самых ярких звезд скандальной телестройки, а затем покорила отечественную эстраду. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее Ольга Бузова поделилась нелицеприятными подробностями отношений с бывшим возлюбленным, блогером Давой.

Источник: Страсти ✓ Надежный источник
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