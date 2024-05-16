Попавший в "зазеркалье" кот сильно удивился – видео

Попавший в "зазеркалье" кот сильно удивился – видео
Фото: www.unsplash.com
Котики всегда проявляют особую любознательность

Известно, что за поведением домашних животных можно наблюдать вечно. Коты и собаки регулярно удивляют своих владельцев необычными выходками и готовностью изучать все новое. В вопросах любознательности сильно выделяются коты. Эти животные всегда там, где происходит что-то необычное.

Большой интерес у интернет-публики вызвал очаровательный котик, которому посчастливилось попасть в своеобразное Зазеркалье. Малыш подошел к углу, где сходятся два больших зеркала. В итоге его отражение размножилось. Таким образом, котейка увидел не одного себя в зеркале, а сразу несколько таких же котиков.

Разумеется, произошедшее сильно удивило хвостатого. Он с большим вниманием наблюдал за появлением своих копий и даже продемонстрировал явное желание поиграть с ними. К сожалению, звери из Зазеркалья лишь повторяли движения кота, не предлагая никаких игр.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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