Скабеева раскритиковала концерт Анны Асти в Волгограде

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Певица Анна Асти снова активно гастролирует по России после того, как ее коснулась отмена из-за вечеринки Анастасии Ивлеевой. При этом артистке, в отличие от других звезд, не пришлось записывать видео с извинениями или отправляться на линию соприкосновения с благотворительным выступлением.
В результате Асти смогла спеть перед россиянами в Волгограде. Концерт этот публика ждала долго из-за переносов с 8 марта. Однако мероприятие не произвело на зрителей впечатления. Они говорили, что им не понравилось, какие речи произносила артистка и что ей приходилось переодеваться каждые три песни. Народ пожаловался, что по ощущениям будто попали на представление Блиновской. Некоторые и вовсе уходили в середине шоу.
"В Волгограде горожане разочаровались в концерте участницы голой вечеринки ANNA ASTI... И только драка двух женщин повеселила фанатов", – высмеяла ее Ольга Скабеева, процитировав местные СМИ.
Ранее сообщалось, что концерт Анны Асти со скандалом отменили в Липецке. Такое решение приняли в местной администрации из-за того, что артистка принимала участие в голой вечеринке.
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