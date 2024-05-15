Скабеева раскритиковала концерт Анны Асти в Волгограде

Скабеева едко высмеяла Анну Асти
Анна Асти. Фото: соцсети
Недавно звезда выступала перед публикой в Волгограде

Певица Анна Асти снова активно гастролирует по России после того, как ее коснулась отмена из-за вечеринки Анастасии Ивлеевой. При этом артистке, в отличие от других звезд, не пришлось записывать видео с извинениями или отправляться на линию соприкосновения с благотворительным выступлением. 

В результате Асти смогла спеть перед россиянами в Волгограде. Концерт этот публика ждала долго из-за переносов с 8 марта. Однако мероприятие не произвело на зрителей впечатления. Они говорили, что им не понравилось, какие речи произносила артистка и что ей приходилось переодеваться каждые три песни. Народ пожаловался, что по ощущениям будто попали на представление Блиновской. Некоторые и вовсе уходили в середине шоу.

"В Волгограде горожане разочаровались в концерте участницы голой вечеринки ANNA ASTI... И только драка двух женщин повеселила фанатов", – высмеяла ее Ольга Скабеева, процитировав местные СМИ.

Ранее сообщалось, что концерт Анны Асти со скандалом отменили в Липецке. Такое решение приняли в местной администрации из-за того, что артистка принимала участие в голой вечеринке.

Источник: Telegram
По теме

ВСУ устроили массированную атаку на Крым

Удары противника были отражены

Оградили лентой и запретили приближаться: что происходит на могиле Пригожина

Траурное место облагородят к 63-летию основателя "Вагнеров"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей