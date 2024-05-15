Скабеева раскритиковала концерт Анны Асти в Волгограде

Недавно звезда выступала перед публикой в Волгограде

Певица Анна Асти снова активно гастролирует по России после того, как ее коснулась отмена из-за вечеринки Анастасии Ивлеевой. При этом артистке, в отличие от других звезд, не пришлось записывать видео с извинениями или отправляться на линию соприкосновения с благотворительным выступлением.

В результате Асти смогла спеть перед россиянами в Волгограде. Концерт этот публика ждала долго из-за переносов с 8 марта. Однако мероприятие не произвело на зрителей впечатления. Они говорили, что им не понравилось, какие речи произносила артистка и что ей приходилось переодеваться каждые три песни. Народ пожаловался, что по ощущениям будто попали на представление Блиновской. Некоторые и вовсе уходили в середине шоу.

"В Волгограде горожане разочаровались в концерте участницы голой вечеринки ANNA ASTI... И только драка двух женщин повеселила фанатов", – высмеяла ее Ольга Скабеева, процитировав местные СМИ.

Ранее сообщалось, что концерт Анны Асти со скандалом отменили в Липецке. Такое решение приняли в местной администрации из-за того, что артистка принимала участие в голой вечеринке.