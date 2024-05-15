Лопес присматривает новый дом на фоне проблем в браке с Аффлеком

Артистку заметили в компании подруги во время подбора недвижимости

В последнее время отношения между Дженнифер Лопес и Бенном Аффлеком дали трещину. Проблемы появились после того, как артисты разъехались по разным городам из-за работы. Певица начала требовать от супруга много внимания и чтобы он отказался от своего пристрастия к курению – по началу отношений эту привычку она терпела, но в последнее время не выдерживает запах табака.

На фоне недопониманий общественность стала замечать, что знаменитости вместе выглядят несчастными, а порозонь, напротив, довольными. Это спровоцировало слухи, что звездный развод может быть не за горами, а масла в огонь подлила новость о том, что Лопес начала подыскивать себе новый дом. Хотя не так давно супруги приобрели совместную недвижимость на 60 млн долларов, которую отбирали несколько месяцев, но, видимо, что-то Джен в особняке не устраивает.

Недавно ее заметили в компании подруги за просмотром витрин новых домов. Журналисты не исключают, что она могла заниматься этим за компанию, все же недавний опыт подбора жилья у нее есть. Но также не исключается, что Лопес снова присматривает дом, но уже только для себя.

На недавнем Met Gala певица появилась одна. Аффлек, по ее словам, не смог приехать из-за съемок. И, как обратила внимание западная пресса, в последнее время он часто отказывается посещать светские мероприятия с супругой, ссылаясь на занятость.