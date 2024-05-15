Тест: угадайте советский фильм по одному нюансу

С заданием справятся только киноманы

Советский кинематограф оставил после себя огромное наследие. Многие люди готовы и в десятый раз пересматривать шедевры фильмов прошлого века. Самые популярные картины хорошо известны каждому. Предлагаем проверить, насколько вы профессиональный киноман. Попробуйте угадать советскую киноленту по не самому приметному нюансу.



В подборке необычного теста будут кадры из фильмов, на которых присутствуют перелетные птицы. Вам придется хорошенько напрячь память для того, чтобы узнать фильм. В любом случае, такое занятие отвлечет вас о насущных проблем, поднимет настроение, а возможно и сподвигнет пересмотреть некоторые интересные фильмы советского периода.