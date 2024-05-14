Гагариной стало плохо во время премии Жара Music Awards

В последнее время организм знаменитости дает сбои

Во время церемонии Жара Music Awards Полине Гагариной пришлось срочно покинуть мероприятие. Как оказалось, артистка почувствовала себя плохо.

Перед началом премии звезда прошлась по ковровой дорожке и была готова выйти на сцену, чтобы получить почетную награду. Ее гастрольный тур "Навсегда" был признан лучшим шоу года. Однако ее пришлось увозить из ЦСКА Арены из-за состояния здоровья.

Что именно произошло с Гагариной – не сообщается. Ранее она жаловалась поклонникам, что периодически ее организм дает сбои из-за высокой рабочей нагрузки.

Награду вместо Полины получили победитель "Голоса" Богдан Шувалов и возлюбленная ее сына. Они поблагодарили организаторов за мероприятие и выразили уверенность, что через год артистка сможет сама подняться на сцену за премией.

Ранее Полина Гагарина рассказала, что ей пришлось порвать профессиональные отношения с продюсером Константином Меладзе, поскольку его супруга Вера Брежнева была категорически против такого сотрудничества. До сих пор артистка с сожалением вспоминает о случившемся, поскольку, по ее словам, композитор отлично понимал ее в творческом плане и мог помочь ей сильнее раскрыть свой потенциал.