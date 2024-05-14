Нежные отношения кота и собаки умилили публику – видео

Нежные отношения кота и собаки умилили публику – видео
Фото: www.unsplash.com
Пушистые в очередной раз опровергли расхожее мнение

Многие владельцы домашних животных отлично знают: утверждения о том, что коты и собаки вечно ссорятся и ненавидят друг друга – большая глупость. Напротив, очень часто эти животные проявляют глубокую любовь и уважение и отлично уживаются в одной семье.

Очередным подтверждением теплых отношений между котами и собаками стала парочка, завоевавшая любовь и внимание публики. Большую популярность в социальных сетях получил видеоролик с нежностями крупной собаки и очаровательного котика.

На кадры попал момент, когда два зверя отдыхали от тяжелого дня, причем делали этого в обнимку. Собака с удобством разместила мордочку в лапках своего когтистого друга. Котейка же с готовностью обнял собаку и прижался к ней мордочкой. Более того, в какой-то момент котик даже начал вылизывать своего большого друга. Идиллия в отношениях животных умилила публику.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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